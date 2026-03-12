Questa mattina a Roma, due mezzi pesanti parcheggiati vicino ai binari del tram a piazzale Flaminio hanno impedito il passaggio del convoglio. I vigili sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e rimuovere i mezzi, mentre il tram è rimasto fermo per alcuni minuti. La sosta selvaggia in quella zona ha causato il blocco temporaneo del servizio di trasporto pubblico.

Questa mattina, due mezzi pesanti parcheggiati in prossimità dei binari del tram hanno causato un blocco temporaneo all’ingresso del convoglio a piazzale Flaminio. L’incidente ha attirato l’attenzione dei vigili urbani e dei verificatori dell’azienda comunale Atac, già presenti nella zona per altri motivi. Uno dei due furgoncini ha tentato di risolvere la situazione effettuando una manovra, salendo sul marciapiede spartitraffico, per permettere l’accesso del tram al capolinea, dove diverse decine di persone attendevano l’arrivo della corsa. Infatti, sul piazzale era già parcheggiato un altro convoglio destinato al deposito, il che ha costretto il tram a utilizzare un solo binario, occupato da uno dei furgoncini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tram bloccato da sosta selvaggia a Flaminio, intervengono vigili

