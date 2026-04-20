Colpo a picconate da Euroma2 | assalto in gioielleria banditi in fuga

Durante il pomeriggio, nel centro commerciale Euroma2, almeno quattro individui hanno compiuto un furto in una gioielleria. Utilizzando un piccone, hanno rotto le vetrine e si sono impossessati di diversi oggetti di valore prima di allontanarsi. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva. La scena è stata ripresa anche da alcune telecamere di sorveglianza.

Colpo in pieno giorno nel centro commerciale Euroma2, dove almeno quattro banditi hanno assaltato una gioielleria distruggendo le vetrine e portando via una quantità imprecisata di oggetti di valore. L’azione è avvenuta intorno alle 10 del mattino. I malviventi sono entrati nell’esercizio commerciale e, utilizzando strumenti da scasso, hanno infranto gli espositori per impossessarsi dei preziosi. Fuga prima dell’arrivo della vigilanza L’allarme è scattato immediatamente, ma i banditi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo della vigilanza privata e della polizia. Non è ancora chiaro il valore del bottino. Paura tra i clienti Momenti di apprensione tra le persone presenti nel centro commerciale, che si sono trovate davanti alla scena dell’assalto.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Colpo a picconate da Euroma2: assalto in gioielleria, banditi in fuga Notizie correlate Colpo da film in gioielleria in stile ‘I soliti ignoti’, rubati preziosi per 60mila euro: presi i banditiForlì, 27 febbraio 2026 – Dopo aver scavato un tunnel dall'immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria... L’assalto da film al Crédit Agricole di Napoli: così i banditi in tuta da operaio hanno svaligiato la banca con un colpo preparato da mesi – I videoTute da operaio, cappellini, maschere a coprire il volto e lo sguardo sempre basso per sfuggire all’occhio elettronico.