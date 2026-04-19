L’assalto da film al Crédit Agricole di Napoli | così i banditi in tuta da operaio hanno svaligiato la banca con un colpo preparato da mesi – I video

Una rapina spettacolare si è verificata presso una filiale del Crédit Agricole a Napoli, dove un gruppo di uomini si è introdotto armato, vestito con tute da operaio, cappellini e maschere. I ladri hanno agito con una strategia pianificata nel dettaglio, come si deduce dai mesi di preparazione e dal modus operandi. Le immagini delle telecamere mostrano le fasi del colpo, con i banditi che si muovono in modo coordinato e deciso.

Tute da operaio, cappellini, maschere a coprire il volto e lo sguardo sempre basso per sfuggire all’occhio elettronico. Le immagini delle telecamere interne della filiale di Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, restituiscono i contorni di una rapina pianificata nei minimi dettagli. In due video, mostrati dal Tg1 e ora al vaglio degli inquirenti, si vedono tre uomini entrare con calma apparente, quasi fossero clienti qualunque. Poi, il cambio di passo: uno dei tre sbarra la porta antipanico con un palo di ferro, dando inizio a un incubo durato oltre un’ora per 25 persone, tra dipendenti e correntisti, rimaste prigioniere in un ufficio.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Rapina in banca a Napoli alla Crédit Agricole, furto da circa 2mln€, il VIDEO dell'interno del caveau dopo l'assaltoPer circa un'ora un gruppo di 5 malviventi ha tenuto in ostaggio 25 persone, dopo aver fatto irruzione in una banca di piazza Medaglie d’Oro. Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatoreGallerie di dodici metri, un pozzo verticale di cinque, un generatore sotterraneo ritrovato dai carabinieri: l'operazione richiedeva specialisti e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, colpo in banca da film: ladri mascherati da attori fuggono dalle fogne; Rapine in banca, non solo Napoli: i casi da film che hanno coinvolto Crédit Agricole; L'istante in cui i criminali si barricano dentro la banca con gli ostaggi: video; Napoli, rapina con 25 ostaggi in banca: banda in fuga nei cunicoli. Crédit Agricole, tutti i retroscena: Rapinatori professionistiRapina da film al Crédit Agricole di Napoli: banda svuota il caveau e fugge dalle fogne. Caccia ai colpevoli al Vomero. stylo24.it Rapine in banca, non solo Napoli: i casi da film che hanno coinvolto Crédit AgricoleLa rapina alla filiale Crédit Agricole di Napoli ha colpito l’opinione pubblica perché ha concentrato in poche ore tutti gli ingredienti del grande colpo mediatico: ostaggi, ... ilmattino.it la Repubblica. . Nelle immagini del circuito di videosorveglianza della banca l'entrata di tre rapinatori nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’oro, rapinata lo scorso 16 aprile a Napoli. I tre indossano tute da lavoro blu e berretti e si coprono il volto. facebook Napoli, il momento in cui rapinatori entrano nella filiale di Crédit Agricole #videoevidenza x.com