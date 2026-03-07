Perugia colpo da 50mila euro alla gioielleria del centro commerciale | ladri in azione con mazze e piede di porco

I malviventi sono entrati forzando una porta sul retro e hanno distrutto le teche espositive. Bottino ingente, indagini in corso Un furto con scasso da professionisti, messo a segno nel cuore della notte, ha preso di mira la gioielleria "Stroili Oro" all'interno del centro commerciale Emisfero di via Settevalli. Il bottino, secondo una prima stima ancora provvisoria, si aggirerebbe intorno ai cinquantamila euro tra anelli, bracciali, orecchini e altri preziosi. È successo intorno alle tre di notte. I ladri, probabilmente una banda composta da tre o quattro persone, hanno fatto irruzione nella galleria commerciale forzando una porta sul retro, solitamente riservata all'ingresso dei dipendenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Caschi, estintori e mazze: rapinatori alla gioielleria del centro commerciale. Bottino da 60mila euro

Caschi, estintori e mazze: rapinatori alla gioielleria del centro commerciale. Bottino da 60mila eurRapina al centro commerciale Torresina: quattro uomini armati di caschi e mazze svaligiano Stroili Oro Roma è scossa da una rapina audace avvenuta...

Tutto quello che riguarda Perugia colpo da 50mila euro alla....

Discussioni sull' argomento Gratta e Vinci: a Deruta colpo da 50mila euro con Color Puzzle 10; Gratta e Vinci: a Deruta colpo da 50mila euro con Color Puzzle 10; Gratta e vince 50mila euro con un color puzzle da 10 euro: colpo a Deruta; Deruta, vinti 50mila euro con un Gratta e Vinci Color Puzzle 10.

ATTENZIONE Ci hanno segnalato un simil border collie nei pressi dell’Hospice a Perugia. Non si fa avvicinare - facebook.com facebook

Fra Damiano da Bergamo 1490 1549 Tarsia Basilica di San Pietro Perugia capolavoro x.com