Il film di László Nemes, “Il figlio di Saul”, ha ricevuto ampi consensi fin dal suo debutto nel 2015, portando a un nuovo approccio nel narrare l’Olocausto sul grande schermo. Da allora, il regista ungherese ha mantenuto un ruolo di rilievo nel panorama cinematografico internazionale, affrontando temi legati alla Resistenza e alla memoria storica. La sua carriera si è sviluppata tra riconoscimenti e partecipazioni a festival, consolidando la sua presenza come uno dei registi più interessanti nel settore.

C’è un peso specifico che accompagna László Nemes ovunque vada, da quando nel 2015 Il figlio di Saul ha cambiato per sempre il modo in cui il cinema può, e forse deve, raccontare l’Olocausto. Un film talmente radicale nella sua forma e devastante nel suo impatto da diventare quasi un problema per il regista ungherese: qualsiasi cosa faccia dopo, il confronto è inevitabile e quasi sempre impietoso. Moulin, il suo primo film in lingua francese e quarto lungometraggio, non fa eccezione. È un film che si porta dietro quella stessa ombra, e che non riesce – né forse vuole davvero – scrollarsela di dosso. Il soggetto è Jean Moulin, eroe della. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Moulin, la recensione: Nemes in Francia, tra Resistenza e grandezza sfiorata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ten Minute Stories by Algernon Blackwood

Sullo stesso argomento

Cannes 2026: "Moulin" è il grande ritorno di Làszlò Nemes“Moulin” è la conferma che questo Festival di Cannes 2026 anche senza i grandi nomi d'Oltreoceano è in grado di stupire, di garantire una qualità...

Cannes 79, alieni splatter e Resistenza francese: “Hope” divide la Croisette, “Nemes” torna alla Seconda guerra mondialeGiro di boa al 79° Festival di Cannes, con il concorso e le altre sezioni entrati nel vivo.

Tra questa recensione e il video appena uscito di Niola ho un hype folle per Moulin di Nemes che si conferma, per ora, il film che attendo di più del concorso x.com

Moulin, la recensione: Nemes in Francia, tra Resistenza e grandezza sfiorataLászló Nemes racconta Jean Moulin con rigore e tensione, ma senza raggiungere la forza devastante di Son of Saul. cinemaserietv.it

Moulin, la storia di un'eroe della resistenza: la recensione del film di Laszlo Nemes presentato a CannesIl capo della resistenza francese durante l'occupazione tedesca nella Seconda guerra mondiale è al centro del racconto di Moulin il nuovo film di Laszlo Nemes con Gilles Lellouche presentato in concor ... comingsoon.it