Cannes 2026 | Moulin è il grande ritorno di Làszlò Nemes

“Moulin” è la conferma che questo Festival di Cannes 2026 anche senza i grandi nomi d'Oltreoceano è in grado di stupire, di garantire una qualità altissima. Grande, grandissimo ritorno quello del regista Laszlo Nemes, che dopo il deludente “Orphan” dell'edizione scorsa, si riscatta con un film. 🔗 Leggi su Today.it

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Cannes 2026: Park Chan-Wook Will Preside Over The Jury | WION News

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