Cannes 79 alieni splatter e Resistenza francese | Hope divide la Croisette Nemes torna alla Seconda guerra mondiale

Al 79° Festival di Cannes, il concorso e le sezioni collaterali sono entrati nel vivo con diverse anteprime e proiezioni. Tra i titoli in programma, un film che non si pensava di vedere in concorso ha attirato l’attenzione, suscitando reazioni contrastanti. Nel frattempo, altri film affrontano temi storici come la Resistenza francese e la Seconda guerra mondiale, mentre un’opera di stampo splatter con alieni si distingue per il suo stile e contenuto. La manifestazione si conferma come un crocevia di generi e stili cinematografici.

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Giro di boa al 79° Festival di Cannes, con il concorso e le altre sezioni entrati nel vivo. E, a emergere in questo turning point è il film che non ci si aspettava in competizione. Si tratta di Hope scritto e diretto dal sudcoreano Na Hong-jin, una fanta-commedia ambientata in un futuro distopico della durata di ben 2 ore e 40 minuti la maggior parte dei quali occupati in vorticosi inseguimenti tra la polizia locale e dei giganteschi mostri alieni. Puro intrattenimento in corsa per la Palma d’oro? Ebbene sì. Il direttore artistico Frémaux ha voluto stupire e “sdoganare” una sorta di enorme videogame di puro gusto coreano e quindi ben condito di splatter, urla, follia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cannes 79, alieni splatter e Resistenza francese: “Hope” divide la Croisette, “Nemes” torna alla Seconda guerra mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Farhadi, Almodovar, Nemes in concorso alla 79/a edizione del Festival di CannesAmarga Navidad di Pedro Almodovar, El Ser Querido (The Beloved) di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem, Fjord del romeno Cristian Mungiu, il russo... Cannes 79: John Travolta riceve la Palma onoraria alla carrieraIeri 15 maggio il grande attore John Travolta viene osannato a ragion di merito dal pubblico di Cannes.