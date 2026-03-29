Un pilota di Civita Castellana parteciperà al campionato italiano Gt endurance 2026, la principale competizione nazionale di auto da corsa Gran turismo. L’Asd Xc Motorsport ha comunicato ufficialmente la sua iscrizione alla serie, che rappresenta il massimo livello delle corse di durata in Italia. La partecipazione è stata annunciata in vista della stagione 2026, senza ulteriori dettagli sul percorso competitivo.

Alla guida di una Ferrari 296 Challenge del team Bestlap insieme a Ivan Mari e Vito Postiglione nella prima divisione Gt cup: "Puntiamo a risultati concreti" L'Asd Xc Motorsport è lieta di annunciare la partecipazione di Luigi Gallo al campionato italiano Gt endurance 2026, massima espressione nazionale per le competizioni Gran turismo. Il pilota civitonico affronterà la stagione al volante di una Ferrari 296 Challenge, una delle vetture più competitive dell'attuale panorama Gt, gestita dal team Bestlap, in equipaggio con Ivan Mari e Vito Postiglione: impegnato nella prima divisione Gt cup. Per Gallo si tratta dell’esordio nella... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Luigi Gallo, per il pilota di Civita Castellana sfida tricolore: debutto nel campionato italiano Gt endurance 2026

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Temi più discussi: DANTEDÌ 2026; Viaggio nel tempo. Il porto antico e quegli 11 chili di monete d’oro; Postiglione–Comandini e Frassineti–Pegoraro (Ferrari 296 Challenge) guidano l’assalto Best Lap al GT italiano; Linux: il software open source, intervista a Luigi Gabriele e Marco Crotta (27.03.2026).

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Domenica 22 marzo alle ore 17 presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1) a Cuneo è in programma il secondo appuntamento di “Modulazioni kids”, la rassegna per famiglie con bambini da 0 a 6 anni ideata da Maestro Società Cooperativa di Cuneo in coll - facebook.com facebook