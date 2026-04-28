Motori Forenzi a podio al debutto in GT3 | grande esordio a Imola nel Campionato Italiano GT Sprint

Al debutto nel Campionato Italiano GT Sprint, Giuseppe Forenzi, ventenne di Berbenno di Valtellina, ha ottenuto un piazzamento sul podio nel primo round disputato sul circuito di Imola. La gara, svoltasi recentemente, ha visto il giovane pilota Italiane affrontare con successo la sua prima prova nel campionato. La sua performance ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti all'evento.

Esordio da incorniciare per Giuseppe Forenzi, giovane pilota ventenne originario di Berbenno di Valtellina, protagonista nel primo round del Campionato Italiano GT Sprint andato in scena sul circuito di Imola. Al volante della BMW M4 GT3 del team FAEMS NovaRace, Forenzi ha centrato subito un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Imola si tinge di verde Lamborghini: debutto da Sogno per il Vincenzo Sospiri Racing nel Campionato italiano Gt SprintMeglio di così non poteva iniziare la difesa del titolo italiano Gran Turismo Sprint per il Vincenzo Sospiri Racing. Leggi anche: Il figlio di Pino Daniele al volante: l'esordio di Francesco nel campionato italiano GT Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: GT Sprint, a Imola chiude il primo round: successi di Klingmann-Marciello (BMW M4 GT3 Evo) e Postiglione-Comandini (Ferrari 296 Challenge); Coppa della Consuma 2026: trionfano Faggioli e Riolo; CIV Misano, Superbike: Delbianco domina e fa doppietta nel round inaugurale; Andrea Di Caro vince alla Coppa della Consuma: il 23enne nisseno, due volte tricolore, ha siglato il suo 1° successo stagionale in Toscana. Arduini e Girolami a podio nel GT Cup Sprint italianoIl Campionato Italiano Gran Turismo Cup Sprint è stato teatro di gare accese nello scorso weekend sul tracciato di Imola, dove è andata in scena la penultima tappa stagionale. Tra gli equipaggi, la ... ansa.it Trofeo Città di Potenza - Campionato italiano Formula Challenge Foto Federico - facebook.com facebook