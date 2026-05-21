Motori accesi e fiumi di ragù | torna il raduno della Mototagliatella

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, piazza Garibaldi a Predappio ospiterà la 31ª edizione della Mototagliatella, un evento che richiama appassionati di moto e appassionati di cucina. Durante l'evento, saranno presenti motori accesi e stand dedicati al ragù, con numerosi partecipanti che si riuniranno per condividere la passione per le due ruote e i piatti tradizionali. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e durerà tre giorni.

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