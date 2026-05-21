Motori accesi e fiumi di ragù | torna il raduno della Mototagliatella

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, piazza Garibaldi a Predappio ospiterà la 31ª edizione della Mototagliatella, un evento che richiama appassionati di moto e appassionati di cucina. Durante l'evento, saranno presenti motori accesi e stand dedicati al ragù, con numerosi partecipanti che si riuniranno per condividere la passione per le due ruote e i piatti tradizionali. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e durerà tre giorni.

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Scaldate i motori e preparate le forchette. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, piazza Garibaldi a Predappio torna a trasformarsi nella capitale dei centauri e della buona cucina con la 31esima edizione della Mototagliatella. Lo storico motoraduno romagnolo promette un afflusso record di moto da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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