Rally della Val d’Orcia è già record Motori accesi | sfida tra 93 veicoli

Il Rally della Val d’Orcia si apre con numeri da record, presentandosi come una delle edizioni più affollate di sempre. Sono 93 i veicoli iscritti, provenienti da 17 diverse nazioni, pronti a sfidarsi lungo i percorsi della regione. La competizione ha già attirato l’attenzione di appassionati e partecipanti, con motori accesi e un’atmosfera di grande fermento.

Novantatré equipaggi, 17 nazioni iscritte: si presenta con numeri da record il Rally della Val d’Orcia. Perfetto connubio tra sport e valorizzazione del territorio, un territorio bellissimo, la manifestazione, organizzata da Radicofani Motorsport, anno dopo anno, mantiene intatto il suo fascino, capace di conquistare sempre più Paesi e appassionati. Doppio il confronto: la gara sarà valida sia per il Campionato Italiano Rally Terra che per il Campionato Italiano Rally Terra Storico. Tra le novità di questa 17ma edizione anche la partecipazione del Comune di Cetona, andato ad affiancare San Casciano dei Bagni, Radicofani e Sarteano. "Si tratta di un appuntamento importante, storico – dice Agnese Carletti, presidente della Provincia e sindaco di San Casciano –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rally della Val d’Orcia, è già record. Motori accesi: sfida tra 93 veicoli Rally della Val d’Orcia, motori e spettacolo a SarteanoSarteano (Siena), 8 aprile 2026 - Sarteano si prepara ad accogliere, per il quarto anno consecutivo, il passaggio del Rally della Val d’Orcia, una... Rally della Val d’Orcia 2026: al via le iscrizioni della diciassettesima edizioneL’evento, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, si svilupperà su due giornate di gara, con il borgo di Radicofani (Siena), eletto ancora... Temi più discussi: CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA STORICO - Rally Storico della Val d'Orcia, cosa aspettarsi?; Rally della Valle d'Aosta: le iscrizioni al via dall'8 aprile; Rally della Val d’Orcia, motori e spettacolo a Sarteano; Siena: presentata la XVII edizione del Rally della Val d’Orcia in programma dal 10 al 12 aprile. 93 gli iscritti. Intervista al presidente della A.S.D. Scuderia Radicofani Motorsport Stefano Pascucci. Presentato il Rally della Val d’Orcia: Radicofani cuore della sfidaÈ stato presentato questa mattina, all’interno del Palazzo del Governo di Siena, il Rally della Val d’Orcia, alla presenza delle autorità provinciali e dei sindaci dei comuni interessati ... amiatanews.it Rally della Val d'Orcia, si scaldano i motori per il fine settimanaPresentato questa mattina, all’interno del Palazzo del Governo di Siena, il Rally della Val d’Orcia, alla presenza delle autorità provinciali e dei sindaci dei comuni interessati dall’evento. Novantat ... radiosienatv.it Presentato davanti alle autorità il Rally della Val d’Orcia: - facebook.com facebook