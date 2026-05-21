Motoraduni mercatini e tanta musica live | tutto pronto per la Festa di Sant' Eurosia

Da cesenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelvecchio di Savignano si svolgerà nel fine settimana la Festa di Sant’Eurosia, un evento che durerà tre giorni. La manifestazione comprende motoraduni, mercatini e musica dal vivo. La parrocchia locale ha organizzato questa iniziativa con l’obiettivo di coinvolgere la comunità attraverso momenti di svago, degustazioni e intrattenimento. Durante la festa sono previsti anche giochi e occasioni di condivisione tra i partecipanti, che potranno godere di un programma ricco di attività.

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A Castelvecchio di Savignano nel fine settimana torna la festa di Sant’Eurosia: tre giorni di eventi, musica, gioco, buon cibo e condivisione organizzata dalla parrocchia locale.L’iniziativa, articolata da venerdì 22 a domenica 24 maggio, si svolgerà nel campo sportivo della parrocchia, in via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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