Motoraduni mercatini e tanta musica live | tutto pronto per la Festa di Sant' Eurosia
A Castelvecchio di Savignano si svolgerà nel fine settimana la Festa di Sant’Eurosia, un evento che durerà tre giorni. La manifestazione comprende motoraduni, mercatini e musica dal vivo. La parrocchia locale ha organizzato questa iniziativa con l’obiettivo di coinvolgere la comunità attraverso momenti di svago, degustazioni e intrattenimento. Durante la festa sono previsti anche giochi e occasioni di condivisione tra i partecipanti, che potranno godere di un programma ricco di attività.
A Castelvecchio di Savignano nel fine settimana torna la festa di Sant’Eurosia: tre giorni di eventi, musica, gioco, buon cibo e condivisione organizzata dalla parrocchia locale.L’iniziativa, articolata da venerdì 22 a domenica 24 maggio, si svolgerà nel campo sportivo della parrocchia, in via. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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