Domenica a Farneto si è svolta la tradizionale festa di Sant’Eurosia, con il pranzo di primavera e la processione. La celebrazione segna l’inizio della stagione estiva e richiama numerosi partecipanti del luogo. La giornata si è svolta secondo le consuete usanze, con momenti di ritrovo e riti religiosi lungo le vie del paese. Tutti gli eventi si sono svolti nel rispetto delle tradizioni locali, attirando l’attenzione della comunità.

Come da tradizione, la festa di Sant’Eurosia a Farneto, frazione di Montelabbate, apre le porte alla stagione estiva che sta per arrivare. Domenica 10 (foto, la locandina) si terrà una giornata all’insegna della convivialità, della fede e delle tradizioni locali, che per la prima volta nella storia locale della festa prenderà il via con il ‘ Pranzo di Primavera ’. A partire dalle 10.30, grazie all’organizzazione della pro loco di Montelabbate, nella piazza della frazione si terrà, su prenotazione, un grande pranzo, un’occasione conviviale durante la quale ci si potrà riunire a tavola per gustare un menù tipico ‘di terra’ con prodotti del territorio che propone pastasciutta agli asparagi e salsiccia, porchetta, fave con formaggio e affettati, il tutto accompagnato da vino, acqua e ciambellone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pranzo di Primavera e processione di Sant’Eurosia, domenica di festa

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