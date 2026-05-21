MotoGp oltre al successo di Di Giannantonio anche un ottimo Morbidelli La VR46 ha un passo Mondiale

Nel circuito di Catalogna, Fabio Di Giannantonio della VR46 ha vinto la sua seconda gara in MotoGP, a quasi mille giorni dalla prima in Qatar nel 2023. La gara è stata segnata da diverse cadute, alcune delle quali hanno coinvolto piloti di rilievo. Oltre alla performance di Di Giannantonio, si registra un buon risultato anche per Morbidelli, che ha mostrato un passo competitivo. La squadra VR46 sembra confermarsi in una fase in cui si parla di un possibile passo “Mondiale”.

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In una gara contraddistinta da brutte cadute Fabio Di Giannantonio della VR46 ottiene il massimo. Nel circuito di Catalogna il pilota romano conquista la seconda vittoria della carriera in Moto GP, quasi mille giorni dopo la prima in Qatar nel 2023. "Abbiamo disputato performance pazzesche per tutto il weekend. Tuttavia quando il motorsport ti pone davanti a così tanti pericoli in una sola gara ti rendi conto di essere stato fortunato ad averli scampati tutti( è stato solo colpito alla mano destra da detriti di moto altrui nel primo incidente in cui Alex Marquez ha avuto la peggio ndr). Sapere che più o meno stiamo tutti bene mi rende ancora più felice della vittoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - MotoGp, oltre al successo di Di Giannantonio, anche un ottimo Morbidelli. La VR46 ha un passo "Mondiale» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, l'intervista a Fabio Di Giannantonio post Sprint Race del GP della Thailandia Sullo stesso argomento Leggi anche: MotoGp, Di Giannantonio verso KTM. VR46 si apre a Bulega? MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare al successo…”Fabio Di Giannantonio non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto... Al declino del calcio italiano, fa da contraltare il successo negli altri sport. Sinner domina nel tennis, Antonelli irrompe nella Formula Uno, Bezzecchi nella MotoGp. E sono molte le stelle del futuro. di Giacomo Ferruti x.com MotoGp, oltre al successo di Di Giannantonio, anche un ottimo Morbidelli. La VR46 ha un passo MondialeIn una gara contraddistinta da brutte cadute Fabio Di Giannantonio della VR46 ottiene il massimo. Nel circuito di ... sport.quotidiano.net GP di Catalogna 2026: Discussione dopo la gara sprint di MotoGP reddit MotoGp, Bezzecchi alla 72 Ore di Le Mans per confermarsi in vetta al mondialeMarco Bezzecchi arriva in Francia e vuole continuare a cantare in cima alla classifica, magari ritrovando il bis del successo centrato sul circuito ... corriereromagna.it