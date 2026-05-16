MotoGP Fabio Di Giannantonio | Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare al successo…

Dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026, Fabio Di Giannantonio si è detto soddisfatto della sua prestazione. Il pilota ha commentato che con qualche giro in più avrebbe potuto puntare anche alla vittoria, esprimendo fiducia per le prossime gare. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e le alte velocità, attirando l’attenzione degli appassionati.

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Fabio Di Giannantonio non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò abbiamo assistito a 13 giri nei quali non si sono vissute emozioni particolari, ma il pilota romano, dal canto suo, ha saputo gestire nel migliore dei modi la sua moto, crescendo nel finale fino a conquistare un podio meritato. Il successo nella gara su distanza ridotta è andato ad Alex Marquez con soli 41 millesimi su Pedro Acosta, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 457. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2.9, quinta per Johann Zarco a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare al successo…” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MotoGP, GP Usa: Fabio Di Giannantonio conquista la Pole Sullo stesso argomento MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “È stato il giro più adrenalinico della mia vita, nella Sprint sarà battaglia”Si conclude con la pole position di Fabio Di Giannantonio la qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Leggi anche: MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Potevo fare qualcosa di più, sono stato un pollo” Alex Marquez, su Ducati Gresini, vince la gara sprint del Gp di Catalogna valido per il Mondial della Motogp. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta, su Ktm. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio (VR46). Per Pecco Bagnaia, su Ducati, s x.com Izan Guevara è pronto a fare il salto in MotoGP con Pramac. Si dice che la sua forte prestazione alla fine della scorsa stagione e l'inizio di questa lo abbiano convinto a essere promosso alla classe principale da Yamaha. reddit Sprint Barcellona: manca Marc ma vince Alex Marquez, Acosta e Di Giannantonio a podio. Bagnaia 6°, male BezzecchiIl racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15 ... sport.virgilio.it MotoGp, Gp Catalogna 2026: Alex Marquez vince la sprint davanti ad Acosta e Di GiannantonioAlex Marquez vince la gara sprint del Gp della Catalogna 2026, sesta tappa del mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati Gresini ha preceduto la Ktm di Pedro ... lapresse.it