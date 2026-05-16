MotoGP Fabio Di Giannantonio | Con qualche giro in più avrei potuto anche puntare al successo…

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP 2026, Fabio Di Giannantonio si è detto soddisfatto della sua prestazione. Il pilota ha commentato che con qualche giro in più avrebbe potuto puntare anche alla vittoria, esprimendo fiducia per le prossime gare. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e le alte velocità, attirando l’attenzione degli appassionati.

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Fabio Di Giannantonio non può che essere soddisfatto dopo aver chiuso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato del Montmelò abbiamo assistito a 13 giri nei quali non si sono vissute emozioni particolari, ma il pilota romano, dal canto suo, ha saputo gestire nel migliore dei modi la sua moto, crescendo nel finale fino a conquistare un podio meritato. Il successo nella gara su distanza ridotta è andato ad Alex Marquez con soli 41 millesimi su Pedro Acosta, mentre completa il podio Fabio Di Giannantonio a 457. Quarta posizione per Raul Fernandez a 2.9, quinta per Johann Zarco a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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