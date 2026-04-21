Maverick Viñales ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio di Spagna di MotoGP, previsto a Jerez de la Frontera questo fine settimana. Allo stesso tempo, Pol Espargarò si è infortunato e non gareggerà. La squadra Tech3 avrà quindi a disposizione una sola moto per questa gara.

Maverick Viñales ha dato forfait per il Gran Premio di Spagna di MotoGP, che si correrà a Jerez de la Frontera questo fine settimana. Il trentunenne catalano non ha ancora recuperato appieno dopo l’intervento al quale si è sottoposto a fine marzo. L’operazione si era resa necessaria a causa dell’ allentamento di una vite inserita nella spalla a luglio 2025. “Sono deluso di non poter correre a Jerez, si tratta della prima delle mie gare di casa in questa stagione. Però conosco bene il mio corpo e la priorità è di recuperare completamente, assicurandomi di poter tornare nelle migliori condizioni possibili. La mia convalescenza procede bene e l’obiettivo è di essere pronto per Le Mans ” ha dichiarato il pilota.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Maverick Viñales rinuncia al GP di Spagna, ma si infortuna anche Pol Espargarò! Tech3 con una sola moto a Jerez

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