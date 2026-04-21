Nella MotoGP del 2027 si discute di un possibile cambiamento tecnico che prevede il ritorno ai motori da 850cc e una riduzione dell’influenza dell’aerodinamica. A supportare questa proposta è un ex pilota che ha espresso chiaramente la sua preferenza per un ritorno alle caratteristiche di un tempo, ritenendo che ciò possa favorire l’abilità del pilota in gara. La riforma, ancora in fase di discussione, mira a modificare le specifiche tecniche del campionato.

La rivoluzione tecnica della MotoGP, prevista per il 2027, riceve il pieno sostegno di Agostini, che vede nel ritorno a motori da 850cc e nella riduzione dell’impatto aerodinamico la chiave per restituire centralità al pilota. Il leggendario campione italiano sostiene una riforma che mira a limitare l’influenza dei dispositivi elettronici e delle ali, puntando su una gestione della moto basata sulla sensibilità del guidatore piuttosto che sulla tecnologia pura. Il ritorno alla guida analogica tra aerodinamica e potenza. Il tecnico della classe regina sta per subire una trasformazione radicale. Le attuali normative, che vedranno la loro ultima applicazione durante l’anno in corso, lasceranno il posto a un regolamento completamente nuovo nel 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MotoGP 2027: Agostini spinge per il ritorno del pilota puro

MotoGP 2027: Von wegen langsamer – 850er überraschen im ersten Test

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