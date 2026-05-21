MotoGp Carlos Ezpeleta difende la direzione gara | Ripartire decisione corretta

Il Gran Premio di Catalogna ha suscitato molte discussioni a causa delle tre partenze e delle due bandiere rosse, causate da incidenti gravi che hanno coinvolto due piloti. La decisione di ripartire è stata difesa da un rappresentante della direzione gara, che ha dichiarato che si è trattato di una scelta corretta. La corsa è proseguita nonostante le condizioni complicate, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di MotoGP.

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Bologna, 21 maggio 2026 – Si è discusso molto del gran premio di Catalogna, portato a termine dopo tre partenze e due bandiere rosse, frutto di due devastanti cadute che hanno coinvolto Alex Marquez e Johann Zarco. Qualche pilota ha criticato la decisione della Direzione Gara, ma va anche detto che quasi nessuno partecipa alla Safety Commission e questo toglie potere decisionale alla griglia di partenza e il dibattito è aperto. Da un lato, domenica a Barcellona, la sfortuna del guasto di Pedro Acosta in pieno rettilineo, ma dall’altro la fortuna di non aver vissuto una vera e propria tragedia nonostante immagini impattanti. Si è rischiato la vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Carlos Ezpeleta difende la direzione gara: “Ripartire decisione corretta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torino Inter, Tommasi approva il rigore per i granata: «Braccio di Carlos Augusto fuori sagoma, corretta la decisione del VAR»di Alberto PetrosilliTorino Inter, Dino Tommasi a Open Var ha spiegato come sia stato giusto assegnare il rigore ai granata per il mani di Carlos... MotoGp, Ezpeleta: “Difficile andare in Qatar. Abbiamo piano B”Bologna, 5 marzo 2026 – Un calendario della Moto gp e della Formula 1 che potrebbe subire variazioni. Il capo della MotoGP Carlos Ezpeleta difende la decisione di ripartire il GP di Catalogna due volte reddit MotoGp, Carlos Ezpeleta difende la direzione gara: Ripartire decisione correttaIl direttore sportivo della Moto gp difende la scelta di portare a termine il gran premio di Catalogna dopo le due paurose cadute di Alex Marquez e Johann Zarco: in base alle regole la direzione ha pr ... sport.quotidiano.net MotoGP | Carlos Ezpeleta difende la decisione di far ripartire due volte il GP di CatalognaCarlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, ha analizzato gli incidenti di Alex Marquez e Johann Zarco avvenuti domenica scorsa a Montmeló, sostenendo che il circuito non presenta problemi di si ... it.motorsport.com