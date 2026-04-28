Torino Inter Tommasi approva il rigore per i granata | Braccio di Carlos Augusto fuori sagoma corretta la decisione del VAR

Dino Tommasi ha commentato la decisione di assegnare un rigore ai granata durante la partita tra Torino e Inter. Secondo l’esperto, il braccio di Carlos Augusto è risultato fuori sagoma, e la revisione del VAR ha confermato la correttezza della decisione. La scena ha portato all’assegnazione del penalty che ha inciso sull’andamento della partita.

di Alberto Petrosilli Torino Inter, Dino Tommasi a Open Var ha spiegato come sia stato giusto assegnare il rigore ai granata per il mani di Carlos Augusto. L’ Inter di Cristian Chivu riceve conferme ufficiali sulla regolarità degli episodi arbitrali dell’ultimo turno. Il nuovo Responsabile della CAN, Dino Tommasi, ha debuttato a Open VAR su DAZN, analizzando proprio il calcio di rigore assegnato ai granata per il tocco di braccio di Carlos Augusto. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Torino Inter, Tommasi approva il rigore per i granata: la spiegazione. Il neo-designatore, subentrato a Gianluca Rocchi (autosospesosi dopo l’inchiesta di...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, Tommasi approva il rigore per i granata: «Braccio di Carlos Augusto fuori sagoma, corretta la decisione del VAR» Notizie correlate Moviola Torino Inter, Marelli analizza il rigore: «Ecco perché Mariani era in dubbio. Il braccio di Carlos Augusto…»di Redazione Inter News 24Moviola Torino Inter, Marelli analizza così il rigore fischiato dall’arbitro Mariani per un tocco, col braccio, di Carlos... Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodioRudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Aggiornamenti e dibattiti Tommasi a Open Var in piena indagine arbitri: le parole su Rocchi e Gervasoni e il verdetto su Torino-InterTommasi a Open Var in piena indagine arbitri: le parole su Rocchi e Gervasoni e il verdetto su Torino-Inter e il rigore concesso per tocco di Carlos Augusto. sport.virgilio.it Open Var su Torino-Inter, l'esordio di Tommasi: Carlos Augusto è rigore, braccio troppo alto e fuori sagomaIn un momento difficilissimo per il mondo arbitrale, a Open Var di martedì 28 aprile 2026, su DAZN, fa il suo debutto Dino Tommasi, nuovo designatore ad interim al posto di Gianluca Rocchi, che si è a ... calciomercato.com