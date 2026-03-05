MotoGp Ezpeleta | Difficile andare in Qatar Abbiamo piano B

Il responsabile della MotoGP ha dichiarato che sarà complicato organizzare l’evento in Qatar quest’anno e ha annunciato l’adozione di un piano B. La decisione arriva in un momento in cui ci sono possibilità di modifiche al calendario della MotoGP e della Formula 1, che potrebbero portare a variazioni rispetto alle date previste. La situazione rimane in evoluzione e si attendono aggiornamenti ufficiali.

Bologna, 5 marzo 2026 – Un calendario della Moto gp e della Formula 1 che potrebbe subire variazioni. Il conflitto in Medio Oriente, con allargamento del teatro di guerra, ha messo a forte rischio i weekend di gara nell'area del Golfo, soprattutto i due previsti per il secondo fine settimana di aprile, quando la Moto gp andrà in Qatar e la Formula 1 in Bahrain. Di ufficiale e certo non c'è nulla, si attende l'evoluzione della situazione, ma a circa un mese dall'appuntamento si fa sempre più concreta la possibilità di andare in altra sede, almeno per quanto riguarda le due ruote. Lo ha ammesso Carmelo Ezpeleta, che a un evento a Madrid ha illustrato la strategia di Dorna di vagliare le ipotesi di piani B al gp del Qatar oppure rinviare più avanti nella stagione l'appuntamento.