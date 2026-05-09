Durante il Gran Premio di Le Mans, Marc Marquez ha subito una caduta che ha causato un infortunio, giudicato grave dai medici. L’incidente ha portato alla decisione di saltare almeno due tappe del campionato. La sua assenza potrebbe influenzare la classifica generale della stagione 2026, mentre le condizioni di Marquez continuano a essere monitorate dai team e dallo staff medico.

Arriva un clamoroso colpo di scena in quel di Le Mans per il Mondiale MotoGP 2026, con protagonista in negativo Marc Marquez. Il nove volte campione iridato è uscito di scena al penultimo giro della Sprint odierna in seguito ad una brutta caduta mentre stava provando ad attaccare la Honda di Joan Mir per il sesto posto, incappando in un passo falso pesante per la sua classifica ma soprattutto per il suo fisico. Dopo vari accertamenti medici ed una radiografia, il fuoriclasse spagnolo della Ducati è stato dichiarato non idoneo in vista del Gran Premio di Francia in programma domani per una frattura al quinto metatarso del piede destro che lo costringerà a saltare anche il prossimo round catalano, previsto nel weekend del 15-17 maggio sulla pista di Barcellona.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Marc Marquez dopo la caduta? Infortunio serio, salterà almeno due Gran Premi

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MotoGP, GP Spagna, Marc Marquez: la caduta a Jerez. PIlota Ducati out al 2° giro

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