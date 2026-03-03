È deceduto a 87 anni Nitto Santapaola, noto come Benedetto alla registrazione anagrafica, considerato uno dei leader più influenti e violenti di Cosa Nostra. La sua figura è stata al centro di numerose operazioni e attività criminali legate alla mafia siciliana. La scomparsa è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui suoi ultimi giorni.

È morto a 87 anni Nitto Santapaola, all’anagrafe Benedetto, uno dei capi più potenti e sanguinari di Cosa Nostra. Si è spento ieri, lunedì 2 marzo, all’ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Condannato per diversi ergastoli e arrestato nel 1993 dopo undici anni di latitanza, era detenuto col regime duro del 41-bis nel carcere milanese di Opera. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul suo corpo. Nato a Catania nel 1938, Santapaola è stato a lungo il leader del clan mafioso Santapaola-Ercolano, molto influente nel territorio etneo. A partire dagli anni Settanta è stato uno dei principali boss di Cosa Nostra, espandendo il suo potere in particolare attraverso il controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni e del traffico di droga. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - È morto a 87 anni Nitto Santapaola, storico boss di Cosa Nostra

Nitto Santapaola, è morto a 87 anni il boss di Cosa NostraÈ morto questo pomeriggio intorno alle 18,30 Nitto Santapaola considerato uno tra i più potenti e sanguinari boss mafiosi di Cosa nostra.

Morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra etnea aveva 87 anniCapo indiscusso della mafia catanese era noto per la sua spietata strategia criminale e le alleanze con i corleonesi di Totò Riina È morto all'età di...

E' morto a 87 anni Nitto Santapaola, storico capo di Cosa Nostra a Catania

Aggiornamenti e notizie su Nitto Santapaola

Temi più discussi: Morto Nitto Santapaola, il boss di Cosa Nostra detenuto a Opera; Morto Nitto Santapaola, il boss mafioso aveva 87 anni. Era detenuto al 41bis a Milano; È morto Nitto Santapaola, boss di Cosa Nostra e mandante della strage di Capaci; Nitto Santapaola è morto.

Nitto Santapaola, chi era il boss di Cosa Nostra morto a OperaÈ morto il boss mafioso Nitto Santapaola, condannato all'ergastolo e detenuto nel carcere di Opera in regime di 41 bis. lettera43.it

Morto Nitto Santapaola, boss della mafia catanese: mandante degli omicidi di Falcone e Borsellino, aveva 87 anniNitto Santapaola, tra i più importanti e sanguinari di Cosa Nostra, ed in particolare della mafia catanese, è morto lunedì a Milano. Condannato all’ergastolo in diversi processi, era detenuto da oltre ... unita.it

Il legame con Riina, l'omicidio Fava, la strage di Capaci: morte Nitto Santapaola chiude capitolo fra i più sanguinosi leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/02/mafia-morto-a-milano-il-boss-nitto-santapaola/ - facebook.com facebook

In morte di Nitto Santapaola. Storia del boss della mafia catanese. Un morto al giorno e quattro bambini strangolati e gettati in un pozzo. Cos’era la Catania degli anni '80 dominata dal vassallo sanguinario di Totò Riina. Di @SalvatoreMerlo x.com