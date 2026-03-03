È morto a 87 anni Nitto Santapaola storico boss di Cosa Nostra

È deceduto a 87 anni Nitto Santapaola, noto come Benedetto alla registrazione anagrafica, considerato uno dei leader più influenti e violenti di Cosa Nostra. La sua figura è stata al centro di numerose operazioni e attività criminali legate alla mafia siciliana. La scomparsa è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui suoi ultimi giorni.

È morto a 87 anni Nitto Santapaola, all’anagrafe Benedetto, uno dei capi più potenti e sanguinari di Cosa Nostra. Si è spento ieri, lunedì 2 marzo, all’ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Condannato per diversi ergastoli e arrestato nel 1993 dopo undici anni di latitanza, era detenuto col regime duro del 41-bis nel carcere milanese di Opera. La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul suo corpo. Nato a Catania nel 1938, Santapaola è stato a lungo il leader del clan mafioso Santapaola-Ercolano, molto influente nel territorio etneo. A partire dagli anni Settanta è stato uno dei principali boss di Cosa Nostra, espandendo il suo potere in particolare attraverso il controllo degli appalti pubblici, delle estorsioni e del traffico di droga. 🔗 Leggi su Tpi.it

