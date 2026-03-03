morto nitto santapaola storico boss di cosa nostra a catania

Nitto Santapaola, noto come uno dei principali boss di Cosa nostra a Catania, è deceduto all'età di 87 anni nel reparto penitenziario del San Paolo di Milano. La notizia è stata confermata dalle autorità carcerarie, che hanno comunicato la sua morte senza ulteriori dettagli. Santapaola aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita in carcere, dove si trovava in regime di detenzione.

Si è spento a 87 anni nel reparto penitenziario del San Paolo di Milano. Benedetto "Nitto" Santapaola è morto a 87 anni nel reparto di medicina penitenziaria dell'Ospedale San Paolo di Milano, struttura dedicata ai detenuti del Nord Italia, compresi quelli reclusi nel carcere di Carcere di Opera, dove stava scontando l'ergastolo in regime di 41 bis. Considerato uno dei boss più sanguinari della mafia siciliana, è stato per decenni il vertice di Cosa nostra a Catania, consolidando un potere fondato su appalti pubblici, estorsioni e traffico di droga. L'ascesa e il soprannome di "cacciatore". Appassionato di caccia, da cui derivava il soprannome di "cacciatore", negli anni Settanta Santapaola seppe trasformarsi in un abile regista criminale, assumendo anche un profilo imprenditoriale.

