Morto sui binari a 29 anni | era indagato per violenza sessuale i parenti chiedono di fare luce sulla perquisizione
Un giovane di 29 anni è deceduto dopo essere stato trovato sui binari della linea ferroviaria tra Rivarolo Canavese e Chieri l’8 maggio 2026. Nei giorni precedenti, era stato sottoposto a una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. La notizia ha suscitato interrogativi tra i familiari, che chiedono chiarimenti sulla perquisizione e sulle circostanze che hanno portato alla morte del giovane. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.
Il 29enne morto dopo il tragico gesto anticonservativo lungo i binari della linea ferroviaria Rivarolo Canavese-Chieri, l’8 maggio 2026, aveva da poco subito una perquisizione domiciliare a casa propria. Abitava poco distante dalla zona in cui ha perso la vita, tra San Benigno Canavese e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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