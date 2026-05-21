Morto sui binari a 29 anni | era indagato per violenza sessuale i parenti chiedono di fare luce sulla perquisizione

Un giovane di 29 anni è deceduto dopo essere stato trovato sui binari della linea ferroviaria tra Rivarolo Canavese e Chieri l’8 maggio 2026. Nei giorni precedenti, era stato sottoposto a una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. La notizia ha suscitato interrogativi tra i familiari, che chiedono chiarimenti sulla perquisizione e sulle circostanze che hanno portato alla morte del giovane. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

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Il 29enne morto dopo il tragico gesto anticonservativo lungo i binari della linea ferroviaria Rivarolo Canavese-Chieri, l’8 maggio 2026, aveva da poco subito una perquisizione domiciliare a casa propria. Abitava poco distante dalla zona in cui ha perso la vita, tra San Benigno Canavese e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Yaar Kemalin Dev Eseri: nce Memed 1. Bölüm | Radyo Tiyatrosu (Yenilenmi Ses) Sullo stesso argomento L’insegnante indagato per violenza sessuale sui suoi alunniViolenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: questo il reato contestato a un docente che lavora nel Novarese. Inferno di pioggia e violenza a Galbiate: rissa sulla provinciale e fuga shock sui binariSotto un cielo che scaricava acqua a secchiate, la Strada Provinciale 51 - all'altezza di Sala al Barro - si è trasformata ieri pomeriggio, mercoledì... Morto sui binari a 29 anni: era indagato per violenza sessuale, i parenti chiedono di fare luce sulla perquisizioneIl 29enne morto dopo il tragico gesto anticonservativo lungo i binari della linea ferroviaria Rivarolo Canavese-Chieri, l’8 maggio 2026, aveva da poco subito una perquisizione domiciliare a casa propr ... torinotoday.it #9MAGGIO 1978 Peppino Impastato viene ammazzato dalla mafia a Cinisi. Gli assassini adagiano il cadavere sui binari insieme a una carica di tritolo. Per anni polizia, magistratura e stampa parlarono di suicidio o attentato terroristico finito con la morte d x.com Un altro fantasma morto sui binari. Travolto dal regionale a Rogoredo. Il macchinista: ho visto una sagomaL’uomo stava camminando sulle rotaie quando è stato investito dal treno sotto il cavalcavia Pontinia. Il sistema Sari e un foglio portano a un trentacinquenne. Il viavai di tossicodipendenti lungo la ... msn.com