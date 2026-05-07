Inferno di pioggia e violenza a Galbiate | rissa sulla provinciale e fuga shock sui binari

Mercoledì 6 maggio, sulla Strada Provinciale 51 vicino a Sala al Barro, si è svolta una lite che ha coinvolto più persone. La pioggia intensa ha accompagnato l'evento, che si è concluso con alcune persone che sono fuggite sui binari, lasciando dietro di sé una scena di caos e tensione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Sotto un cielo che scaricava acqua a secchiate, la Strada Provinciale 51 - all'altezza di Sala al Barro - si è trasformata ieri pomeriggio, mercoledì 6 maggio, in un teatro pieno di violenza. Due uomini si sono affrontati con furia sul manto stradale, nei pressi del passaggio a livello, bloccando.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Scontro tremendo, inferno sulla provinciale italiana: code lunghissime, traffico impazzitoUn incidente stradale ha provocato pesanti disagi alla circolazione nella mattinata di mercoledì 11 marzo lungo la Sp13 nel territorio di Agrate... Pioggia e binari danneggiati: caos sulla S9, blocchi a SeregnoLe intense precipitazioni che hanno colpito il territorio nelle ultime ore hanno messo in forte difficoltà la mobilità ferroviaria tra la Brianza e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inferno Opera: Qui i pestaggi sono la prassi; Strange evidence: Ep. 12 - Treno di mezzanotte per l'inferno Video; Libano La distruzione continua; Alla Cattedrale dell'Immagine la mostra immersiva Inferno dedicata a Dante Alighieri. Inferno di pioggia e violenza a Galbiate: rissa sulla provinciale e fuga shock sui binariScena di caos sulla Provinciale 51 mercoledì pomeriggio: due uomini se le sono date di santa ragione davanti agli automobilisti bloccati, poi uno è sparito in galleria ... leccotoday.it Gard di Amici 25: testo e significato dell’inedito InfernoGard, concorrente di Amici 25, ha presentato l’inedito Inferno. Non si tratta solo di una canzone, ma di uno sfogo personale, dedicato a una persona che lo ha tradito e che ha causato una grande e ... 105.net Inferno di fuoco in Calabria: in fiamme storico locale ridotto in cenere e macerie LEGGI QUI —-> https://www.zoom24.it/news/1514049030/inferno-di-fuoco-in-calabria-in-fiamme-storico-locale-ridotto-in-cenere-e-macerieet - facebook.com facebook Dentro l’inferno di fuoco del rientro di Orion: lo scudo termico, temperature fino a oltre 2700 gradi e velocità oltre i 38mila chilometri orari x.com