Un bambino di cinque anni è deceduto all’ospedale Meyer dopo aver passato mesi con dolori allo stomaco. Il piccolo era stato ricoverato per alcuni accertamenti gastroenterologici e, nelle ultime ore, la Procura ha aperto un’inchiesta. Sono state disposte verifiche sulle cartelle cliniche e sui referti medici, mentre le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. La famiglia si trova ora in attesa di ulteriori dettagli.

Il piccolo era ricoverato per accertamenti gastroenterologici: la Procura dispone verifiche su cartelle cliniche e referti. Una tragedia improvvisa e ancora senza spiegazioni ha sconvolto Firenze. Un bambino di appena 5 anni è morto nella notte tra venerdì e sabato mentre era ricoverato all’ Ospedale Meyer, dove si trovava per una serie di accertamenti legati a forti e frequenti dolori addominali che da mesi preoccupavano la famiglia. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per cercare di chiarire cosa abbia provocato il decesso improvviso del piccolo. I mal di pancia continui e gli esami senza risposte.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bambino di 5 anni morto al Meyer dopo mesi di mal di pancia: aperta un’inchiesta sulla tragedia

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