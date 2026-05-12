Bambino di 5 anni morto al Meyer aperta inchiesta per omicidio colposo
La procura di Firenze ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un bambino di cinque anni, avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio durante il ricovero presso l'ospedale pediatrico Meyer. Attualmente non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Le autorità hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulle circostanze del decesso.
La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza indagati, per la morte del bambino di 5 anni avvenuta la notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, mentre era ricoverato per accertamenti medici all'ospedale pediatrico Meyer. Ne dà notizia l'agenzia Ansa.La procura.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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