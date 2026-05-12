Bambino di 5 anni morto al Meyer aperta inchiesta per omicidio colposo

La procura di Firenze ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un bambino di cinque anni, avvenuta nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio durante il ricovero presso l'ospedale pediatrico Meyer. Attualmente non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Le autorità hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulle circostanze del decesso.

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