Morto in auto con un colpo di pistola all' entrata del cimitero di Viterbo | FOTO

Da viterbotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ingresso del cimitero di San Lazzaro a Viterbo è stato trovato senza vita un uomo di circa 60 anni all’interno di un’auto parcheggiata nella zona. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto. Sul luogo sono arrivati anche i sanitari, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul corpo sono stati rilevati un colpo di pistola e tracce di sparo. La polizia sta indagando sulle circostanze del decesso.

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Una tragica scoperta all'ingresso monumentale del cimitero di San Lazzaro di Viterbo. All'interno di una vettura parcheggiata nella zona è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. Secondo le prime ricostruzioni un passante avrebbe assistito al momento in cui l'uomo si è. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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