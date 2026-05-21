Morto in auto con colpo di pistola all' entrata del cimitero di Viterbo | FOTO

Nella mattinata di oggi, un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata all’ingresso del cimitero di San Lazzaro a Viterbo. La vettura si trovava nella zona monumentale dell’ingresso. Sul luogo sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato il veicolo e avviato le indagini. Dai primi rilievi, il decesso sarebbe stato causato da un colpo di pistola. La zona è stata posta sotto controllo e si attendono ulteriori sviluppi.

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