Uomo trovato morto in casa con un colpo di pistola a Tarquinia

A Tarquinia un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, con una ferita da arma da fuoco. La scoperta è avvenuta questa mattina, e sul posto sono intervenuti i rilievi delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. La polizia ha avviato le indagini per determinare le cause del decesso e raccogliere eventuali elementi utili. La salma è stata trasferita presso l’obitorio per ulteriori accertamenti.

Tragedia a Tarquinia, dove un uomo di 75 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. È successo nella zona Top 16 nel primo pomeriggio di domenica 12 aprile.A far scattare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati per l'assenza di risposte al telefono e per il silenzio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Controlli dopo l'omicidio di Arzano: uomo trovato con una pistola in casaDopo gli omicidi avvenuti a Marano di Napoli e ad Arzano i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con massicci... Leggi anche: Tragedia in Campania: uomo di 39 anni trovato morto in casa con la madre.