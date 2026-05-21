Dopo l’incidente avvenuto il 15 luglio 2025 lungo la Marecchiese, in cui un uomo di 96 anni è stato investito e ha perso la vita, la Procura ha chiesto l’archiviazione del caso. La famiglia dell’uomo coinvolto si è opposta a questa decisione, mantenendo il desiderio di approfondire la vicenda. La vicenda riguarda la ricerca di eventuali responsabilità legali legate all’incidente, senza che siano stati individuati colpevoli fino a questo momento.

La Procura chiede l’archiviazione, la famiglia si oppone. È questo il nuovo capitolo legato alla morte di Gervasio Crescentini, il 96enne travolto e ucciso il 15 luglio 2025 lungo la Marecchiese, a Villa Verucchio. Crescentini si trovava lungo via Marecchiese insieme alla badante: venne investito da un’auto all’altezza dell’intersezione con via Trario. L’anziano riportò traumi gravissimi e morì sul colpo. Ora la Procura ritiene che non ci siano elementi sufficienti per sostenere un’accusa di omicidio stradale. La richiesta di archiviazione si fonda sulla consulenza tecnica di Orlando Omicini. Nella ricostruzione tecnica, l’attraversamento sarebbe avvenuto fuori dalle strisce e l’urto sarebbe risultato inevitabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo l’investimento. Nessun colpevole per la Procura

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