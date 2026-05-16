Alpinisti morti sul Gran Sasso | Nessun colpevole per la tragedia

L’inchiesta sulla morte di due alpinisti avvenuta il 22 dicembre 2024 nel Vallone dell’Inferno, sul Gran Sasso, è stata archiviata. I due uomini, originari di Santarcangelo, erano precipitati durante una bufera di neve intensa. La procura ha concluso che non ci sono responsabilità colpose o persone da imputare nel tragico incidente. La vicenda riguarda il rischio legato alle condizioni meteorologiche in alta quota e le difficoltà incontrate durante l’escursione.

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Archiviata l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo precipitati il 22 dicembre 2024 nel Vallone dell’Inferno, sul Gran Sasso, durante una violenta bufera di neve. Il gip del tribunale di Teramo Lorenzo Prudenzano ha accolto la richiesta della Procura, respingendo l’opposizione presentata dai familiari delle vittime che chiedevano ulteriori approfondimenti, soprattutto sulla possibilità di utilizzare un elicottero dell’Aeronautica militare per tentare il recupero. Per la Procura non ci sono responsabilità penali a carico di chi ha gestito le operazioni di soccorso. Nel registro degli indagati era finito il delegato di zona del Soccorso Alpino Abruzzo, accusato di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alpinisti morti sul Gran Sasso: "Nessun colpevole per la tragedia" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gran Sasso. Alpinisti morti nel 2024, inchiesta chiusa: nessun responsabile Sullo stesso argomento Morti sul Gran Sasso: "Nessun colpevole". Amarezza dei familiaridi Lorenzo Muccioli Nessun colpevole per la morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo di Romagna (nel Riminese),... Leggi anche: Alpinisti morti sul Gran Sasso. Opposizione all’archiviazione Alpinisti morti sul Gran Sasso, archiviata l'inchiesta sui soccorsi. Nessuna colpa, ma fatalità legata al meteo: il giudice respinge opposizione delle famiglie #ANSA x.com Alpinisti morti sul Gran Sasso: Nessun colpevole per la tragediaArchiviata l’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti di Santarcangelo precipitati il 22 dicembre 2024 nel Vallone dell’Inferno, sul Gran Sasso, ... ilrestodelcarlino.it Alpinisti morti sul Gran Sasso, archiviata l'inchiesta sui soccorsiIl gip del Tribunale di Teramo, Lorenzo Prudenzano, ha archiviato definitivamente l'inchiesta sulla morte di Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48 anni, i due esperti alpinisti di Santarcange ... ansa.it