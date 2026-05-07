Dopo dieci anni, la Procura ha concluso le indagini sul caso di Garlasco, ritenendo il sospettato principale un uomo già condannato in passato per altri reati. La riapertura delle indagini, avvenuta l’anno scorso, aveva portato a una serie di novità e colpi di scena che hanno fatto evolvere l’inchiesta, culminando con questa decisione finale. La vicenda ha tenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica nel corso di tutto il procedimento.

Nemmeno alla notizia della riapertura delle indagini, lo scorso anno, il delitto di Garlasco aveva vissuto una settimana così ricca di novità, di colpi di scena uno dopo l’altro, che hanno portato l’indagine alla sua conclusione. Partiamo dai tremila messaggi che Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avrebbe scritto in sette anni sul forum «Italian Seduction Club», blog frequentato da seduttori. Il suo nickname era «Andrea S.». Tra i post comparsi tra il 2009 e il 2016, uno ha attirato l’attenzione degli inquirenti: un riferimento a una ragazza conosciuta «tra i 18 e i 20 anni», verso cui l’autore avrebbe nutrito un’ossessione durata quasi due anni.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, Stasi innocente. Dopo 10 anni per la Procura il colpevole è Sempio

Garlasco News: il Racis e il Profilo psicologico di Andrea Sempio

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È stata da poco notificata ad Andrea Sempio la chiusura delle indagini per il delitto di Garlasco. Il 38enne è accusato di aver ucciso Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha ricevuto dunque l'avviso di conclusione delle ind - facebook.com facebook

La Procura Pavia chiude le indagini su #Garlasco, 'Chiara è stata uccisa da Sempio' x.com