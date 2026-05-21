Morto dopo aver mangiato il gelato dopo l’autopsia analisi sui campioni di tre gusti
Dopo il decesso di un uomo avvenuto poco dopo aver consumato del gelato, le autorità hanno disposto un’autopsia. L’esame sul corpo è stato effettuato dalla Procura di Napoli Nord, che ha anche richiesto analisi sui campioni di tre gusti diversi del prodotto. I risultati delle analisi sono attesi per chiarire le cause della morte e verificare eventuali contaminazioni o problemi legati al gelato. La vicenda è attualmente sotto indagine per stabilire le responsabilità e accertare eventuali responsabilità.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’ autopsia disposta dalla Procura di Napoli Nord ed eseguita ieri – nell’ ambito delle indagini dei carabinieri per fare luce sulle cause della morte, dopo avere mangiato un gelato (LEGGI QUI), di Adriano D’Orsi, 16 anni, allergico alle proteine del latte – oggi è la volta delle analisi sui campioni di gelato prelevati dal Nas nella gelateria dove domenica scorsa si sono recati il 16enne e alcuni suoi amici. I militari hanno acquisito i campioni di gelato di tre gusti – limone, fragola e melone – che ora verranno sottoposti ad analisi. Sia il padre, sia la madre del 16enne deceduto, sono difesi dall’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Adriano morto dopo aver mangiato il gelato, lipotesi: contaminazione da latte
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