Morto dopo aver mangiato il gelato dopo l’autopsia analisi sui campioni di tre gusti

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il decesso di un uomo avvenuto poco dopo aver consumato del gelato, le autorità hanno disposto un’autopsia. L’esame sul corpo è stato effettuato dalla Procura di Napoli Nord, che ha anche richiesto analisi sui campioni di tre gusti diversi del prodotto. I risultati delle analisi sono attesi per chiarire le cause della morte e verificare eventuali contaminazioni o problemi legati al gelato. La vicenda è attualmente sotto indagine per stabilire le responsabilità e accertare eventuali responsabilità.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo l’ autopsia disposta dalla Procura di Napoli Nord ed eseguita ieri – nell’ ambito delle indagini dei carabinieri per fare luce sulle cause della morte, dopo avere mangiato un gelato (LEGGI QUI), di Adriano D’Orsi, 16 anni, allergico alle proteine del latte – oggi è la volta delle analisi sui campioni di gelato prelevati dal Nas nella gelateria dove domenica scorsa si sono recati il 16enne e alcuni suoi amici. I militari hanno acquisito i campioni di gelato di tre gusti – limone, fragola e melone – che ora verranno sottoposti ad analisi. Sia il padre, sia la madre del 16enne deceduto, sono difesi dall’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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