Morto dopo aver mangiato il gelato dopo l’autopsia analisi sui campioni di tre gusti

Dopo il decesso di un uomo avvenuto poco dopo aver consumato del gelato, le autorità hanno disposto un’autopsia. L’esame sul corpo è stato effettuato dalla Procura di Napoli Nord, che ha anche richiesto analisi sui campioni di tre gusti diversi del prodotto. I risultati delle analisi sono attesi per chiarire le cause della morte e verificare eventuali contaminazioni o problemi legati al gelato. La vicenda è attualmente sotto indagine per stabilire le responsabilità e accertare eventuali responsabilità.

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