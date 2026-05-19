Domani l'autopsia su Adriano il sedicenne morto dopo aver mangiato un gelato a Casoria
Domani sarà eseguita l’autopsia sul corpo di un ragazzo di 16 anni deceduto nella serata del 16 maggio a Casoria. L’esame si svolgerà presso l’ospedale di Giugliano in Campania. La morte è avvenuta poche ore dopo aver consumato un gelato. La famiglia del giovane ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e si attendono eventuali riscontri medici e analisi. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno preceduto l’accaduto.
L'autopsia sul corpo del 16enne, morto nella serata dello scorso 16 maggio, sarà eseguita domani, mercoledì 20 maggio, all'ospedale di Giugliano in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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