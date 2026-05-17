Casoria 16enne morto dopo aver mangiato un gelato | salma sequestrata disposta autopsia Il sindaco | Dolore enorme
A Casoria, un ragazzo di 16 anni è morto poco dopo aver consumato un gelato. La salma è stata sottoposta a sequestro e una perizia necroscopica è stata disposta per chiarire le cause del decesso. Il sindaco della città ha espresso il suo dolore per quanto accaduto. Le autorità stanno indagando sugli eventuali motivi che hanno portato alla morte del giovane, e l’autopsia servirà a fare chiarezza sulla vicenda.
Sarà l'autopsia a determinare le cause della morte del ragazzo di 16 anni che a Casoria, in provincia di Napoli, è deceduto dopo aver mangiato un gelato. Intanto, il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha espresso il cordoglio dell'intera comunità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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