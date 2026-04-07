Morto Mircea Lucescu mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico allenatore Aveva 80 anni
Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mircea Lucescu, ex allenatore rumeno, deceduto all’età di 80 anni. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra appassionati e professionisti del settore. Lucescu ha allenato diverse squadre nel corso della sua carriera e ha ottenuto numerosi riconoscimenti. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, lasciando un vuoto nel panorama calcistico internazionale.
di Angelo Ciarletta Morto Mircea Lucescu, il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico tecnico rumeno. Se n’è andato ad 80 anni. La Juve e l’intero panorama sportivo internazionale si stringono nel dolore per la scomparsa di Mircea Lucescu. Il tecnico è deceduto presso l’Ospedale Universitario di Bucarest a causa di gravissimi problemi cardiaci che lo avevano colpito duramente negli ultimi giorni. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il dramma si è consumato con una rapidità imprevedibile. Il navigato allenatore aveva accusato un grave malore subito dopo i playoff mondiali, una sfida ad altissima tensione sportiva disputata alla guida della propria Nazionale contro la Turchia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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