È morto Mircea Lucescu, ex allenatore rumeno di calcio, all’età di 80 anni. La notizia ha suscitato dolore tra tifosi, calciatori e professionisti del settore. La scomparsa di Lucescu è stata comunicata ufficialmente e ha portato a numerosi messaggi di cordoglio da parte di vari rappresentanti del mondo sportivo. La sua carriera ha attraversato diverse squadre e competizioni, lasciando un’impronta significativa nel calcio internazionale.

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© Calcionews24.com - Morto Mircea Lucescu: il mondo del calcio piange lo storico allenatore rumeno scomparso a 80 anni

Mircea Lucescu non ce l'ha fatta: morto a 80 anni l'ex allenatore di Inter e Brescia. Era in ospedale dopo un infartoNon ce l'ha fatta Mircea Lucescu, l'allenatore romeno ex Inter e Brescia che da qualche giorno era ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito...

Mircea Lucescu è morto a 80 anni per i gravi problemi cardiaci iniziati dopo i playoff MondialiMircea Lucescu è morto a 80 anni nell'Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci accusati dopo i playoff persi...

Temi più discussi: Mircea Lucescu in terapia intensiva dopo un malore: apprensione per l’ex tecnico del Brescia - BresciaToday; Lucescu ricoverato in coma farmacologico dopo un infarto: condizioni stabili, ma gravi; Mircea Lucescu colto da doppio infarto, come sta il ct della Romania nonché ex allenatore di Inter e Brescia; Mircea Lucescu in terapia intensiva, è in coma farmacologico: peggiorano le condizioni dell'ex allenatore dell'Inter.

È morto Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Inter, Galatasaray e Brescia aveva 80 anniÈ morto a 80 anni Mircea Lucescu, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio europeo. Il tecnico rumeno è scomparso a. tuttomercatoweb.com

Morto Mircea Lucescu, aveva 80 anni. Malattia, i due infarti, la carrieraMircea Lucescu è morto a 80 anni nell’Ospedale Universitario di Bucarest dove era ricoverato per i problemi cardiaci accusati dopo i playoff ... televisionando.it

E' morto questa sera poco dopo le 20 Mircea Lucescu. Aveva 80 anni. Fatale un infarto dal quale non si era più ripreso nonostante i ripetuti tentativi dei medici. Era ricoverato da una settimana ma da oltre 24 ore era in coma indotto. Aveva allenato l'Inter nella - facebook.com facebook