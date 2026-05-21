Nel tardo pomeriggio di oggi, una persona di 60 anni è deceduta mentre lavorava nei campi alla periferia di Campi Salentina, lungo la strada che porta a Salice Salentino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.15, quando si è verificato un malore durante l’attività sul trattore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Tragedia nel tardo pomeriggio, poco dopo le 17.15, nelle campagne alla periferia di Campi Salentina, lungo la direttrice che conduce verso il vicino comune di Salice Salentino. Un uomo di 60 anni è morto mentre era alla guida del suo trattore ed era al lavoro in un campo, probabilmente colto da un improvviso malore. L’episodio si è verificato in una zona rurale particolarmente frequentata da agricoltori e lavoratori del settore agricolo. Secondo le prime informazioni raccolte e le ricostruzioni dei soccorritori e dei Carabinieri, l’uomo stava svolgendo alcune attività nei terreni quando avrebbe accusato un malessere improvviso. In pochi istanti avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, accasciandosi mentre si trovava ancora sul mezzo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Morto a 60 anni sul trattore: malore mentre lavora in campagna

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