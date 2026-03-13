Un uomo di 55 anni è deceduto oggi a Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone, dopo essere stato coinvolto in un incidente mentre lavorava con un trattore. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato schiacciato durante l’attività. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

BRUGNERA (PORDENONE) - Tragedia oggi, venerdì 13 marzo, a Maron di Brugnera: un uomo di 55 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre stava operando sotto un trattore. La ricostruzione Secondo quanto ricostruito il trattore su cui stava lavorando si sarebbe mosso e l'uomo è rimasto sotto il mezzo agricolo. L'incidente è avvenuto nell'area esterna di un'abitazione privata, dove ha sede anche l'azienda agricola di famiglia. Al momento dell'incidente non c'era nessuno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco ed elicottero con ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato e caricato in eliambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimazione e di soccorso, è deceduto durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Travolto mentre lavora sul trattore: muore schiacciato a 55 anni

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