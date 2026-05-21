Morto a 15 anni in moto a Viterbo chiuse le indagini | due funzionari comunali rischiano il processo

Le indagini sulla morte di un ragazzo di 15 anni in moto a Viterbo si sono concluse con la chiusura del fascicolo. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il giovane ha perso il controllo del veicolo a causa di alcune sconnessioni sulla strada e di una segnaletica considerata insufficiente. Due funzionari comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati e potrebbero essere chiamati a comparire davanti al giudice per eventuali responsabilità.

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