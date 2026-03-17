La Procura di Roma ha concluso le indagini relative all’attentato alla Sinagoga della città avvenuto nel 1982. Sono cinque le persone sotto inchiesta, che rischiano ora il processo. Le autorità hanno inviato un avviso di conclusione delle indagini a carico di questi soggetti. Il procedimento giudiziario proseguirà ora con le eventuali fasi successive previste dalla legge.

La Procura della Repubblica di Roma ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la corresponsabilità nell’ attentato con finalità terroristiche perpetrato il 9 ottobre 1982 davanti alla Sinagoga di Roma, che causò la morte di Stefano Gaj Taché di appena due anni e il ferimento di 40 fedeli di religione ebraica. Lo comunica la stessa Procura in una nota, ricordando come il commando, composto da terroristi appartenenti alla organizzazione capeggiata da Abu Nidal, “lanciò bombe a mano, contemporaneamente esplodendo raffiche con pistole mitragliatrici all’indirizzo dei numerosi fedeli, che, al termine della funzione religiosa, stavano uscendo dal cancello secondario della Sinagoga che insiste su via Catalana, dileguandosi poi nelle vie adiacenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, chiuse le indagini: in cinque rischiano il processo

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