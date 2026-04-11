Caso Visodent indagini chiuse sulla presunta truffa nei centri dentistici | in due rischiano il processo

Le indagini sul caso Visodent, riguardanti una presunta truffa nei centri dentistici, sono state chiuse. Due persone sono state segnalate come possibili imputate e rischiano di essere processate. La vicenda si è sviluppata dopo la chiusura dei centri, avvenuta a metà dell’anno scorso, che ha lasciato molti pazienti senza le cure già programmate. La decisione della procura rappresenta una tappa importante nel procedimento giudiziario.

Dopo la chiusura, a metà dello scorso anno, dei centri dentistici Visodent, che ha lasciato numerosi pazienti privi delle cure programmate, arriva una prima risposta giudiziaria. A renderlo noto è il Codacons Sicilia. La procura di Catania ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Chiusa l'indagine sulla truffa dei centri dentistici VisodentDopo la chiusura, a metà dello scorso anno, dei centri dentistici Visodent, che ha lasciato numerosi pazienti privi delle cure programmate, la... Attentato alla Sinagoga di Roma del 1982, chiuse le indagini: in cinque rischiano il processoLa Procura della Repubblica di Roma ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la... Catania, la truffa sui centri dentistici che colpì centinaia di pazienti: chiuse le indagini su VisodentUna vicenda incredibile a Pisadentista Dopo mesi di lavoro, sono state chiuse le indagini ... msn.com Visodent, chiuse le indagini a Catania: oltre cento truffe nel mirinoDopo la chiusura, a metà dello scorso anno, dei centri dentistici Visodent, che aveva lasciato numerosi pazienti senza cure, arriva una prima risposta della ... catania.gds.it