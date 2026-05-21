Negli ultimi anni si sono verificati numerosi casi di arresti cardiaci improvvisi tra giovani considerati in buona salute e senza sintomi evidenti, anche tra atleti. Le ricerche indicano che queste morti possono essere legate a mutazioni genetiche o a cicatrici non visibili sul muscolo cardiaco. Per identificare i rischi in anticipo, vengono effettuati esami specifici che analizzano le caratteristiche genetiche e le condizioni strutturali del cuore. Questi strumenti potrebbero contribuire a prevenire eventi improvvisi di natura cardiaca.

Firenze, 21 maggio 2026 – Arresti cardiaci improvvisi in giovani apparentemente sani, spesso sportivi e senza alcun segnale clinico evidente, potrebbero avere origini finora sottostimate nella combinazione tra genetica e alterazioni strutturali del cuore. A indicarlo sono nuovi studi internazionali che mostrano come alcune mutazioni genetiche e la presenza di fibrosi del tessuto cardiaco — visibile esclusivamente attraverso la risonanza magnetica cardiaca con mezzo di contrasto — possano rappresentare indicatori precoci e decisivi del rischio di morte cardiaca improvvisa. CARDINI LECCO = OSPEDALE MANZONI - NUOVO ECOGRAFO INTEROPERATORIO DI... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morti improvvise, tra mutazioni genetiche e cicatrici nascoste sul cuore. Ecco gli esami che aiutano a prevenirle

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