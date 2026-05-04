Lo studio internazionale Morti improvvise dati in crescita in Europa | Ma l’Italia è in calo

Uno studio internazionale rivela che, tra il 2010 e il 2020, in Europa si è registrato un aumento delle morti improvvise, con un incremento più evidente tra le donne e nelle regioni orientali e meridionali. Tuttavia, l’Italia ha visto un calo di questi decessi nel medesimo periodo. I dati mostrano differenze regionali e di genere, con alcune aree che hanno registrato un aumento più consistente rispetto ad altre.

In tutta Europa, la mortalità attribuita a morte improvvisa, nel decennio 2010-2020 è aumentata, con una crescita più marcata nelle donne e nei Paesi orientali e meridionali. A dirlo con precisione è l’ultimo studio internazionale di una équipe di medici che vede Ferrara come capofila. Il lavoro, infatti, è stato coordinato dal professore ordinario di Cardiologia di Cona, Matteo Bertini, e condotto dal collega Marco Zuin, entrambi del Dipartimento di Medicina traslazionale di Unife. Una raccolta di numeri basata su dati pubblici dell’Oms, per la prima volta assemblati per capire trend e andamenti della morte improvvisa – che determina il decesso entro un’ora dall’inizio dei sintomi e nella stragrande maggioranza è legata a cause cardiache – in 26 stati europei.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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