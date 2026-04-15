Una sparatoria si è verificata in una scuola nella città di Kahramanmaras, nel sud-est della Turchia. Secondo le notizie dei media locali, le forze di sicurezza sono intervenute con polizia e ambulanze. Al momento, non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o feriti coinvolti nell'incidente. La notizia ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

Sparatoria in una scuola a Kahramanmaras, nel sudest della Turchia. Lo riportano i media locali, riferendo che le autorità hanno inviato sul posto polizia e ambulanze. Sempre secondo quanto riportano le testate, il governatore della provincia di Kahramanmaras, Mükerrem Ünlüer, ha riferito che ci sono morti e feriti. Immagini video provenienti dal posto mostrano almeno due persone che vengono caricate sulle ambulanze fuori dalla scuola media. Si tratta della seconda sparatoria in un istituto in Turchia in due giorni: ieri 16 persone, perlopiù studenti, erano rimaste ferite dopo che un ex studente aveva aperto il fuoco in un liceo nella vicina provincia di Sanliurfa e si era poi suicidato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Turchia, altra sparatoria in una scuola: ci sarebbero sono morti e feriti

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