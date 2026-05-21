“La nostra punizione non finisce mai”. Sono queste le parole del padre della vittima dopo la sentenza di risarcimento nel processo civile. La 20enne aveva perso la vita nel 2011 tentando di sfuggire ad una violenza. I due imputati sono stati condannati a tre anni in via definitiva nel processo penale I genitori di Martina Rossi, la ragazza morta nel 2011 a Palma di Maiorca mentre tentava di sfuggire ad una violenza sessuale,dovranno essere risarciti dagli imputati per una somma che supera il milione di euro. La morte della giovane studentessa genovese aveva scosso l’opinione pubblica e aperto un complicato processo. Il 3 agosto del 2011 la 20enne si trovava a Palma di Maiorca quando, nel tentativo di sfuggire ad una violenza sessuale, è precipitata dal balcone dell’hotel perdendo tragicamente la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte Martina Rossi, chiesti più di un milione di euro come risarcimento per i genitori

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