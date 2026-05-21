Morte di Martina Rossi | risarcimento di un milione di euro ai genitori
Il tribunale civile di Arezzo ha stabilito che due uomini devono versare un risarcimento di un milione di euro ai genitori di una giovane donna deceduta. La decisione arriva dopo un procedimento legale che ha valutato le responsabilità degli imputati nel caso di morte avvenuta in circostanze non chiarite. La sentenza si basa su prove presentate in aula e sulla richiesta di risarcimento per il danno subito dalla famiglia. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione pubblica e mediatica.
sentenza del giudice civile Fabrizio Pieschi, depositata ieri, 20 maggio 2026, stabilisce un risarcimento di 489.836 euro alla madre Franca Murialdo, 457.563 euro al padre Bruno Rossi e altri 74.531 euro da corrispondere congiuntamente ai due genitori per danni patrimoniali e per la tentata violenza. Albertoni e Vanneschi erano stati condannati in via definitiva a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale ai danni di Martina Rossi. Il giudice civile ha stabilito che, sebbene il reato di “morte come conseguenza di altro delitto” sia stato dichiarato prescritto in sede penale, nel giudizio civile è stato accertato, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, escludendo un concorso di colpa della vittima. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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