Morte di Leonardo Cristiani funzionari del Comune inottemperanti all' obbligo di manutenere la strada Indagini chiuse

Sono state chiuse le indagini sulla morte di Leonardo Cristiani, dirigente e funzionario del Comune di Viterbo. Secondo gli accertamenti, i funzionari comunali non avrebbero rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni la strada di viale Trieste. La procura ha evidenziato che non sono state effettuate le necessarie manutenzioni e segnalazioni per prevenire situazioni di pericolo o insidia lungo il tratto interessato. La vicenda riguarda quindi una presunta inadempienza delle responsabilità amministrative nel settore della manutenzione stradale.

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