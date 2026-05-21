Morte di Leonardo Cristiani funzionari del Comune inottemperanti all' obbligo di manutenere la strada Indagini chiuse
Sono state chiuse le indagini sulla morte di Leonardo Cristiani, dirigente e funzionario del Comune di Viterbo. Secondo gli accertamenti, i funzionari comunali non avrebbero rispettato l'obbligo di mantenere in buone condizioni la strada di viale Trieste. La procura ha evidenziato che non sono state effettuate le necessarie manutenzioni e segnalazioni per prevenire situazioni di pericolo o insidia lungo il tratto interessato. La vicenda riguarda quindi una presunta inadempienza delle responsabilità amministrative nel settore della manutenzione stradale.
Morte di Leonardo Cristiani, dirigente e funzionario del Comune di Viterbo inottemperanti “all’obbligo di manutenere la sede stradale nonché a quello di prevenire, anche mediante idonea segnalazione, ogni situazione di pericolo o di insidia esistente” su viale Trieste. Lo scrive il pm. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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