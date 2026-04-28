La morte dell'ex meccanico Giovanni Ferri di Garlasco la moglie | Non è suicidio chiuse in fretta le indagini

Il 22 novembre 2010, un uomo di 88 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Garlasco, con la gola e i polsi tagliati. Le forze dell'ordine hanno concluso le indagini pochi mesi dopo, dichiarando il caso come un suicidio. La moglie dell’uomo ha recentemente contestato questa versione, sostenendo che le indagini siano state chiuse in modo troppo rapido e senza aver preso in considerazione tutte le ipotesi.

Giovanni Ferri, 88 anni, era stato trovato morto il 22 novembre 2010 a Garlasco con la gola tagliata e i polsi recisi: le indagini si erano chiuse poco dopo archiviando il caso come suicidio. A Mattino 5 la moglie ribadisce che non crede a questa versione: "Non hanno investigato, come se volessero chiudere tutto in fretta".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La moglie di James Van Der Beek dopo la morte dell’attore: “I costi delle cure mediche ci lasciano senza soldi”La moglie di James Van Der Beek, Kimberly Brook, dopo la morte dell'attore, ha lanciato un appello a nome di tutta la famiglia con una raccolta... Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010: "In casa non mancavano coltelli"I riflettori riaccesi sul delitto di Garlasco puntano anche su altre morti che hanno coinvolto la provincia del Pavese, sempre nel piccolo grande... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, il giallo di Giovanni Ferri, trovato morto nel 2010 Video; Garlasco, i dubbi sul suicidio del pensionato Giovanni Ferri nel 2010: In casa non mancavano coltelli; Garlasco in Tv, la 'strana morte' dell'anziano vicino di Sempio. Panicucci: Basta il buon senso per avere dubbi. E la vedova avanza un movente; Garlasco, il giallo di Giovanni Ferri: la vedova riapre i dubbi. Garlasco, il giallo della morte di Giovanni Ferri: nuove dichiarazioni riaprono i dubbiSI torna a parlare del suicidio di Giovanni Ferri, morto nel 2010 in circostanze anomale. La possibilità di un suicidio con queste modalità, cioè polsi tagliati entrambi ... ilmattino.it «Giovanni Ferri potrebbe aver visto qualcosa a Garlasco»: i dubbi mai chiariti e i suicidi sospetti attorno alla morte di Chiara PoggiNon è solo un caso isolato. A Garlasco, mentre il delitto di Chiara Poggi , morta il 13 agosto 2007, è al centro della cronaca, riemergono anche altre morti archiviate ... ilgazzettino.it #Garlasco, il giallo di Giovanni Ferri, parla il maresciallo Pennini: "Ferri aveva l'arma in mano" L'esclusiva ora a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com Mattino 5. . #Garlasco, il giallo di Giovanni Ferri, parla il maresciallo Pennini: "Ferri aveva l'arma in mano" L'esclusiva ora a #Mattino5 in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity facebook